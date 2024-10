Forlì, ecco i candidati della lista civica che sostiene Elena Ugolini alle Regionali FOTOGALLERY

Sono stati presentati domenica mattina in Municipio i candidati della lista civica Elena Ugolini per la provincia di Forlì-Cesena, in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Al fianco della candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, ci saranno: Mario Picone, 57 anni imprenditore metalmeccanico di Cesena, con ruoli in Confartigianato; Cristiana Suzzi, 56 anni, anche lei di Cesena, laureata in lingue e letteratura straniera, impegnata in Confartigianato, Erio Sbaragli, 66 anni, agronomo, già consigliere comunale a Forlì nel mandato 2004-2009; Francesco Casadei Gardini, 53 anni commercialista forlivese; Lucia Gramellini, la più giovane, insegnante di 23 anni.

«Un’alternanza alla guida della Regione Emilia-Romagna è possibile dopo 54 anni» ha detto Elena Ugolini