Forlì. Ecco i 32 candidati della civica Forlì Cambia a sostegno di Zattini

Sono 32 i candidati della lista “La Civica Forlì Cambia” a sostegno della rielezione di Gian Luca Zattini a sindaco. Una lista “che si distingue per essere composta da persone moderate, che rappresentano trasversalmente la città”. Così viene presentata la formazione che conta candidati tra i 18 e i 72 anni. “Siamo La Civica, la lista del sindaco Zattini- rivendica la presidente Paola Casara- un progetto trasversale, pragmatico, di centro, voluto da donne e uomini liberi abituati a mettersi in gioco ogni giorno nelle proprie attività. Uniti dalla volontà di dare più forza a Forlì e al suo sindaco per i prossimi cinque anni. In questi mesi siamo stati travolti da una voglia di partecipare e un’entusiasmo inaspettati. Ringrazio le tantissime persone che non hanno potuto essere candidate in questa lista, perché i posti disponibili sono solo 32”. Non ci sono iscritti di partito per rivendicare il pedigree di “gruppo eterogeneo che non si schiera sotto bandiere né si lascia guidare da ideologie, ma è unito dalla volontà e dalla determinazione di ottenere risultati positivi per la città”. E’ “l’unica esperienza civica che negli ultimi cinque anni ha continuato ad animare il dibattito”, sottolinea Casara. “Chi cerca di darci un’etichetta politica resterà deluso. Ci rivolgiamo a tutti i forlivesi, non solo a una parte. Perché è così che ha governato Zattini, lo dimostra il fatto che tanti che nel 2019 non lo votarono oggi sono con noi”. E oggi dove pescare i voti? Tra chi pensa che Forlì “abbia bisogno di essere amministrata senza bandiere ideologiche, e vuole dare fiducia a un progetto che non si fermerà con le elezioni, cgi pensa che buone idee e progetti utili per la crescita di una città non siano patrimonio di una sola parte politica ma di tutti”. Tra i temi del nel programma c’è un’attenzione particolare a famiglie, giovani e imprese. La presenza di “tanti ragazzi è, poi, un segnale chiaro di apertura verso le nuove generazioni, per coinvolgerli nelle decisioni della città e co-progettare il futuro”. Ed ecco i candidati: apre Casara (53 anni, insegnante). Poi: Loris Ceredi (67 anni, geometra); Raffaele Acri (61 anni, pensionato ex luogotenente riserva); Andrea Amadori (57, medico); Alessandra Ascari Raccagni (62, commercialista); Riccardo Bevilacqua (71, biologo ora in pensione); Kevin Bravi (37, imprenditore nel settore immobiliare); Annalisa Calandrini (44, naturopata); Salvatore Chiodelli (48, dipendente amministrativo Ausl- formazione); Lucia Crispino (28, artigiana); Roberto Fabbri (56, imprenditore nel settore della ristorazione); Elia Fiori (32, artigiano); Leonardo Gallozzi (21, studente universitario); Daniela Gimelli (65, dipendente Farmacie comunali); Alessandra Gobbi (46, informatrice farmaceutica); Andrea Gramellini (54, consulente finanziario); Marinela Kola (39, assistente studio dentistico); Daniele La Bruna (69, artigiano); Alessandro Landi (24, studente universitario); Matteo Leucci (45, gestore di impianti sportivi); Matilde Montanari (18, studentessa e cantante); Francesco Pace (59, impiegato nel settore formazione professionale); Maria Patuto (51, operatore socio-sanitario); Enrico Pieri (53, ingegnere chimico); Roberto Roccari (72, avvocato), Caterina Rondelli (70, psicoterapeuta); Sara Samorì (44, imprenditrice sportiva); Erio Sbaragli (66, pensionato già brigadiere carabiniere forestale); Ivano Spazzoli (67, consulente di comunicazione); Maurizio Tassani (65, tenore); Cesare Tassinari (20, studente universitario e arbitro di basket) e Albertina Zuccherelli (66, artigiana).