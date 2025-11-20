Forlì, ecco “A-mano”: il mercatino benefico di Natale

A Forlì in centro storico al civico 87 di corso Mazzini (ex ottica Stradaioli) si sono riaccese le vetrine per la vendita dei manufatti realizzati dal laboratorio di cucito “A-mano”.

Il laboratorio ha sede nei locali adiacenti alla Chiesa di Schiavonia. Nasce nel 2022 grazie alla generosa donazione di tessuti e pellami da parte di un imprenditore di Forlì e dal desiderio di un gruppo di amiche di incontrare donne, in particolare mamme, sia italiane che straniere fuggite da luoghi di guerra, da contesti di povertà o vittime di violenza. Nel laboratorio, in un clima sereno e creativo, imparano le basi del cucito utilizzando macchine elettriche donate dal Centro di aiuto alla vita. Dopo alcune lezioni le donne straniere sono in grado di cucire alcuni manufatti che portano a casa. Le volontarie invece producono borse, pupazzi e accessori vari il cui ricavato viene devoluto a progetti di beneficenza a favore di donne e bambini.

All’inaugurazione del negozio hanno partecipato il vicesindaco con delega alle Politiche per la famiglia Vincenzo Bongiorno, Don Antonino Nicotra, parroco del Centro storico, Maria Cristina Terenzi, presidente della Consulta comunale delle associazioni delle famiglie e le volontarie del laboratorio e del Centro di aiuto alla Vita.

Vincenzo Bongiorno ha portato il saluto dell’Amministrazione : “E’ con immenso piacere che partecipo all’apertura di questo luogo che vede la collaborazione di tante persone, che con impegno portano avanti progetti di solidarietà e integrazione. Ringrazio anche la proprietaria del locale, per la sensibilità e la disponibilità messe in campo, non scontate. Anche così si dimostra l’amore per la propria città”. Don Antonino Nicotra si è congratulato per l’iniziativa e ha benedetto i locali. La Presidente della Consulta ha evidenziato che l’apertura del negozio nel cuore della città offre a tutti l’occasione di un gesto di solidarietà nel periodo natalizio verso le mamme, i bambini e le famiglie italiane e straniere sostenute dal Centro di aiuto alla vita.

Giorni di apertura del negozio: tutti i lunedì e venerdì del mese di novembre dalle ore 9.30 alle 12.30. Poi da lunedì 8 dicembre a sabato 13 dicembre ( mattino 9.30 / 12.30; pomeriggio 16.00 / 18.30)