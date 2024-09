Con la sostituzione di altri 495 punti luce alla Cava, Villa Selva e in altre frazioni urbane, proseguono gli interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione avviati dal Comune di Forlì nel corso dell’ultimo quinquennio.

“Arrivati a questo punto - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - abbiamo già sostituito circa 18mila punti luce con equivalenti a Led di ultimissima generazione, prodotti da aziende leader del settore. Stiamo parlando di oltre l’83% degli impianti luminosi di tutta Forlì. Un vero e proprio record, se si considera che questi ultimi cinque anni sono stati caratterizzati dal rallentamento dei lavori pubblici a causa del Covid, dall’aumento improvviso dei prezzi delle materie prime, dalla guerra e dalle priorità determinate dalla ricostruzione post-alluvione”.

Dal punto di vista energetico, il consumo complessivo annuo post - intervento è di 66.649,90 kWh, con un risparmio pari al 77,65 %.

Il risparmio in termini di emissioni di CO2, invece, è pari a 76,17 tonnellate/anno.

“L’impiego di apparecchi Led - aggiunge l’assessore Petetta - garantisce, oltre all’elevato risparmio energetico con conseguente diminuzione delle emissioni dannose di CO2 in atmosfera, anche il raggiungimento della messa in sicurezza, dell’adeguamento alle normative vigenti e del contenimento assoluto dell’inquinamento luminoso. Il parco impiantistico guadagnerà inoltre in uniformità ed eleganza delle linee, acquistando omogeneità e pregio estetico. Oltre a questo, i nuovi punti luce saranno caratterizzati da un’elevata durata nei materiali e da un forte abbattimento dei costi di manutenzione”.