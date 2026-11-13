Forlì, è vuota una casa su cinque, ma mancano alloggi per chi lavora

A Forlì un’abitazione su cinque risulta vuota, con oltre duemila alloggi sfitti concentrati nel solo centro storico. È il paradosso dell’emergenza abitativa locale: da una parte un vasto patrimonio immobiliare inutilizzato, dall’altra lavoratori con reddito stabile, giovani coppie e studenti che faticano a trovare una casa a canone sostenibile. Per sbloccare questo mercato, lunedì 16 novembre alle 15 alla Camera di Commercio (corso della Repubblica, 5) si terrà il convegno «Piano Casa 2026 – Emergenza abitativa», promosso da Fondazione Abitare Ets e dall’Intergruppo parlamentare Progetto Italia. L’incontro metterà a confronto istituzioni nazionali, amministratori locali, terzo settore e categorie economiche. «L’iniziativa nasce da una valutazione condivisa per accendere un focus sull’emergenza abitativa e mettere insieme le istituzioni del territorio e le categorie economiche», spiega la deputata Rosaria Tassinari, che aprirà i lavori e coordinerà la tavola rotonda conclusiva -. Il Piano Casa del Governo mette in campo risorse per 10 miliardi di euro con l’obiettivo di realizzare 100mila alloggi in dieci anni, partendo subito con 60mila case popolari».

Al centro del dibattito c’è la cosiddetta “fascia grigia”: persone e famiglie che non hanno i requisiti per l’edilizia residenziale pubblica ma non riescono a sostenere i prezzi del libero mercato, una criticità che frena anche l’attrattività e l’economia del territorio. «Lavoriamo su questo fronte dal 2001, quando nacque la società per l’affitto - sottolinea Alberto Gentili, presidente di Fondazione Abitare Ets , realtà che gestisce circa 100 alloggi -. Oggi serve mettere a terra proposte concrete per la fascia grigia, offrendo ai piccoli proprietari garanzie reali e continuative sul pagamento del canone e sulla tutela degli immobili, come abbiamo fatto anche durante il periodo Covid. Porteremo a Forlì l’esperienza del servizio Casaviva dell’Unione della Romagna Faentina, un’agenzia per la casa realizzata con la Regione che ha già portato a 40 contratti. La scommessa del convegno è fare rete per declinare qui il Piano Casa». Sulla necessità di un’alleanza tra pubblico e privato converge anche il mondo produttivo. «Amministrazioni locali, associazioni di categoria e terzo settore devono fare sistema -, afferma Marco Lucchi, Cna e consigliere della Fondazione Abitare Ets -. L’obiettivo non è fare assistenzialismo, ma sostenere concretamente la fascia grigia».

Sul piano locale, il convegno approfondirà anche le iniziative illustrate dagli assessori Giuseppe Petetta e Angelica Sansavini, nate dal documento consegnato al sindaco nel luglio 2025 dalla Rete per l’Abitare. Saranno presenti il sindaco di Forlì Gianluca Zattini, il primo cittadino di Predappio Roberto Canali,Carlo Battistini (Camera di Commercio) e Alberto Gentili. Seguirà il dibattito con la deputata Erica Mazzetti (presidente dell’Intergruppo Progetto Italia), Patrizio Losi (Federcasa), Simona Savini (Comune di Forlì), Andrea Bassi (Comitato unitario professioni), Alessandro Strada (ASP del Forlivese) e gli assessori Petetta e Sansavini. In chiusura, il confronto con le categorie e le fondazioni coordinato da Rosaria Tassinari con Franco Sassi (Ance), Stefano Senzani (Confedilizia), Mirco Coriaci (Confcooperative), Mario Riciputi (Confindustria), Mauro Collina (Confartigianato), Marco Lucchi (Cna) e Andrea Severi (Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì).