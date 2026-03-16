Forlì e Terra del Sole: due giovani feriti in aggressioni

Un giovane di 25 anni è stato aggredito nei pressi di un parcheggio in viale Vittorio Veneto, all’altezza del civico 60. Colpito violentemente con un pugno, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale “Bufalini” di Cesena per un trauma cranico. Sebbene non sia in pericolo di vita, il giovane ha riferito agli agenti della Volante, intervenuti sul posto insieme a un’ambulanza del 118, di non ricordare l’accaduto. Ricostruire l’esatta dinamica e il movente dell’aggressione resta dunque complesso. L’allarme intorno alle 14 è stato lanciato da una donna che ha notato il 25enne a terra. La zona è nota per essere spesso luogo di bivacco e ritrovo di sbandati. Gli agenti della Questura hanno accertato la presenza di diverse telecamere nell’area, che si spera possano fare luce sull’episodio. Ulteriori dettagli potrebbero emergere non appena il ferito sarà in grado di fornire informazioni più precise, chiarendo se l’aggressore sia una persona a lui nota e quali siano le cause del gesto.