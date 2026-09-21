Forlì, è nata Fragranze Academy, la prima accademia per le estetiste di domani

È stata inaugurata domenica 13 settembre, in via Olivucci 25/27, la prima accademia estetica di Forlì, un luogo in cui bellezza e cura di sé incontrano formazione e innovazione per preparare le estetiste di domani. Oltre duecento persone tra clienti, cittadini e rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno preso parte al taglio del nastro di Fragranze Academy, il sogno diventato realtà di Francesca Borsetto, imprenditrice del settore già conosciuta in città. Presenti all’evento per CNA una delegazione dell’Area Forlì Città, guidata dal presidente di Area Davide Bellini e dal responsabile di Area Matteo Zanchini, con la partecipazione del responsabile Creaimpresa CNA Forlì città Carlo Guardigli, della consulente CNA Ambiente e Sicurezza Forlì città Elisa Gatta e del responsabile provinciale CNA Benessere e Sanità Marco Boscherini.

Mentre stanno per partire i primi corsi di formazione per aspiranti estetiste e quelli di aggiornamento per chi già opera nel settore, i locali di via Olivucci hanno già accolto il centro estetico Angel Joy di Angela Cortesi, dove la cura di sé può contare su macchinari di ultimissima generazione grazie alla partnership con l’azienda Beautech di Modena. “I primi corsi inizieranno a ottobre e si concluderanno ad agosto con lo stage all’interno del nostro centro estetico - racconta Francesca Borsetto - abbiamo pensato a due formule differenti per permettere di partecipare anche a chi ha già un lavoro ma vorrebbe formarsi in vista di un nuovo progetto personale: alle lezioni del mattino da martedì a venerdì si affiancherà anche la formula basata su due week-end al mese. L’obiettivo è fornire una formazione solida, da dieci e lode, che preveda anche competenze di estetica avanzata.”