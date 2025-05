Forlì, è morto Vittorio Ragazzini: fu presidente dell’Anvcg

All’età di 90 anni è morto Vittorio Ragazzini, ex presidente provinciale dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra. Ne danno notizia, a tumulazione avvenuta, la moglie, il figlio, la nuora e i parenti. Personaggio molto conosciuto in città, era sua consuetudine in passato andare nelle scuole per incontrare gli studenti e parlare dell’associazione e dei danni provocati dalla guerra anche tra i civili.

Ragioniere, era anche stato presidente del Gruppo aeromodellisti, una passione che aveva coltivato fin da bambino e che lo aveva portata a prendere la tessera dell’Aereo club fin dal 1974: la figura più diplomatica e determinante del periodo della pista all’aeroporto, colui che, supportato dal consiglio direttivo, portò ai massimi splendori il Gruppo di aeromodellisti.

Negli anni è sempre stato presente alle iniziative per la Giornata nazionale che il calendario istituzionale della Repubblica dedica al ricordo e alla riflessione dell’enorme sacrificio dei popoli causato dai conflitti.