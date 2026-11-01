Forlì, è morto Silvestrini, presidente di FA srl, la società di gestione dell’aeroporto

FORLI’. Il presidente di FA srl, la società di gestione dell’aeroporto Luigi Ridolfi Forlì-Ravenna, è morto. Aveva 85 anni. A dare la notizia una nota di FA diffusa oggi. «Il Consiglio di amministrazione, la direzione e tutto il personale di F.A. S.r.l., società di gestione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi” Forlì Ravenna», si legge, «esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del presidente Giuseppe Silvestrini. Con la sua guida, tenace e lungimirante, Giuseppe Silvestrini ha accompagnato lo scalo in una fase decisiva del suo percorso di rilancio, credendo fino in fondo nel valore dell’aeroporto come infrastruttura strategica al servizio della Romagna».

Silvestrini era nato a Brisighella (RA) il 23 maggio del 1941. «E’ stato un indiscusso protagonista dell’economia romagnola», si legge nella nota. «Per lui parlano i successi imprenditoriali ottenuti nel corso della sua lunga carriera, a cui ha affiancato una generosa attenzione alla comunità locale, a cui ha sempre assicurato il proprio supporto nelle forme più svariate essendo, con discrezione, al fianco di organizzazioni sociali, sanitarie e sportive. Ne ricordiamo la passione, la generosità e il senso di responsabilità con cui ha servito la società e onorato i propri impegni fino all’ultimo momento, senza far mancare una cura e un’attenzione particolare alla propria famiglia. Attorno alla quale ci stringiamo in questo momento di grande dolore. Il suo impegno e la sua dedizione resteranno per noi un riferimento per il lavoro dei prossimi anni».