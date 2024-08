Forlì, è morto Iader Maltoni, il vigile delle sagome di cartone

E’ morto all’età di 71 anni, Iader Maltoni, ex agente della Polizia municipale di Forlì, in pensione da 2019. Una notizia che ha preso di sorpresa tutti coloro che lo conoscevano e che hanno lasciato molti messaggi sui social per ricordarlo. La sua attività all’interno del Corpo, ma anche l’impegno successivo per iniziative di solidarietà.

All’inizio degli anni Duemila divenne suo malgrado un volto noto perchè all’epoca il Comune di Forlì e la Polizia Muncipale lanciarono l’idea di sagome di cartone rappresentanti un agente di polizia municipale da mettere nelle strade per “invitare” gli automobilisti” all’attenzione. Iader Maltoni, agente in servizio nel corpo di Polizia municipale, era l’uomo ritratto in divisa nelle sagome. Chiese al Comune anche il risarcimento dei danni che reputava di aver subito.