Forlì. E’ morto Giovanni Tavoletti, ex vicesindaco, politico e professore

E’ morto Giovanni Mario Tavoletti, professore e politico. E’ stato vicesindaco a Forlì, assessore allo Sport e Consigliere comunale. Lo annuncia la famiglia, informando che Il funerale avrà luogo Martedì 28 Aprile 2026 alle ore 14.00 partendo dall’Ospedale Pierantoni (Vecchiazzano) per la Chiesa di S. Biagio e proseguirà, dopo la S. Messa, per il Cimitero della Pianta. Il decesso è avvenuto ieri, sabato 25 aprile.

“Figura stimatissima e profondamente legata alla città di Forlì – scrive la famiglia - ha dedicato la sua vita alla crescita della nostra comunità, lasciando un segno indelebile in molteplici ambiti. Storico professore di scienze, chimica e biologia, ha accompagnato generazioni di studenti forlivesi nel loro percorso di studi presso i principali istituti superiori della città. Uomo di fede, cattolico praticante, ha sempre vissuto la politica come un servizio costante e coerente con i suoi valori: mosse i primi passi nella Democrazia Cristiana, rimanendo attivo nel dibattito cittadino fino agli ultimi giorni. La città lo ricorda in particolare per il suo impegno istituzionale come Vicesindaco durante la legislatura Rusticali, oltre che come Assessore allo Sport e Consigliere Comunale. Proprio lo sport e la natura sono state le sue grandi passioni. Tifosissimo della Pallacanestro Forlì, non faceva mai mancare il suo supporto alla squadra. Amante della montagna, ha frequentato per tutta la vita le Dolomiti in Val di Fassa, un legame nato e coltivato anche attraverso la storica amicizia con il parroco della Pianta, Don Guido Sansavini, con il quale ha condiviso tanti momenti di spiritualità e comunità in alta quota. Il suo spirito vivace è stato immortalato anche dalla celebre matita del pittore Nadiani, che ne realizzò una famosa caricatura, a testimonianza della sua popolarità e del suo carattere gioviale”.

Giovanni Mario Tavoletti lascia la moglie, Maria Giovanna Righini, i figli Francesco e Stefano, le nuore e i nipoti.

Il funerale avrà luogo Martedì 28 Aprile 2026 alle ore 14.00 partendo dall’Ospedale Pierantoni (Vecchiazzano) per la Chiesa di S. Biagio e proseguirà, dopo la S. Messa, per il Cimitero della Pianta.

Il cordoglio dell’amministrazione

“Il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, a nome della Giunta, del Consiglio e dell’Amministrazione comunale, partecipa al lutto dei familiari per la scomparsa di Giovanni Tavoletti. Cattolico impegnato in politica e nell’associazionismo, Giovanni Tavoletti fu Vicesindaco di Forlì dal 1995 al 1999, mandato durante il quale dimostrò qualità di amministratore attento e scrupoloso. Ho avuto modo di apprezzarne il valore umano e le capacità durante gli anni di militanza comune nella Democrazia Cristiana. Uomo moderato, riflessivo e dai modi garbati, ha sempre dedicato impegno e passione alla servizio della città, anche come docente nel mondo della scuola e del volontariato.

Alla moglie Maria Giovanna Righini, ai figli Francesco e Stefano e ai familiari tutti giungano i sentimenti di cordoglio e di vicinanza. In un grande abbraccio ci stringiamo a tutti coloro che hanno condiviso con lui percorsi di lavoro, politica e solidarietà”.