Forlì. E’ morto Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni e di tanti personaggi famosi

Mondo sportivo in lutto per la morte di Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni e di tanti personaggi famosi. «La Pallacanestro Forlì 2.015 ed i soci della Fondazione si stringono attorno alla famiglia Borra, con trasporto e sentito dolore. Bresciano di origine ma forlivese d’adozione - si legge in una nota della società sportiva -, Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni, si è spento all’età di 64 anni nella prima mattinata di oggi. Da sempre legato allo sport dei grandi campioni, quali Alonso, Schumacher, Dovizioso, Cipollini, Bettini, Bob Mc Adoo, Maifredi, Briatore e Marco Pantani o vip dello spettacolo, come Jovanotti e Benigni, nel 2021 Fabrizio ha festeggiato l’oro olimpico del “paziente” Gianmarco Tamberi. Nel 1990 l’amico Fabrizio, luminare della fisioterapia e persona dal grandissimo spessore umano, preferì alla chiamata della Juventus la Pallacanestro Forlì, per la quale ancora oggi rappresenta un punto di riferimento con la sua struttura di riabilitazione e alla quale ha sempre dedicato la sua esperienza e capacità professionali di altissimo livello. Alla moglie Enia, ai figli Luca e Daniele e a tutta la famiglia Borra le più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve, fa buon viaggio Fabrizio».