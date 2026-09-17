Forlì e Meldola, torna il Gran Premio Nuvolari

Il prestigioso “museo viaggiante” della Gran Premio Nuvolari farà tappa a Forlì. La carovana di auto storiche transiterà in piazza Saffi domenica, ospitando alcune prove cronometrate, nella terza giornata di gara dell’attesissima manifestazione internazionale. Il cuore della provincia romagnola sarà dunque uno dei luoghi di passaggio dalla competizione, resa possibile dalla sinergia tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e l’equipaggio meldolese Racing Team Le Fonti. La 36ª edizione si snoderà per 1.100 chilometri di pura passione per il motorsport, con 260 vetture storiche, 35 Gt moderne e oltre 600 partecipanti che si sfideranno lungo le strade più belle d’Italia. Un vero e proprio “museo viaggiante”. Organizzato da Mantova Corse, il Gran Premio Nuvolari oltre a Forlì correrà anche a Meldola, condizione possibile grazie al supporto del Racing Team Le Fonti: «Qui in Romagna avremo quasi il 15% delle prove totali. Si partirà domenica mattina con quelle di Rimini e Meldola, per poispostarci in piazza Saffi – illustra Paolo Ragazzini, presidente del team –. L’arrivo da viale dell’Appennino e viale Vittorio Veneto in piazza è previsto dalle 8.30 fino alle 11. Lungo il perimetro dell’ellisse cittadina si svolgeranno tre prove cronometrate. Infine le auto lasceranno il centro da via Giorgio Regnoli e viale Vittorio Veneto in direzione Lugo». La squadra meldolese oltre al supporto dell’organizzazione, gareggerà anche con tre veri e propri gioielli dell’ingegneria: una Porsche 356 del 1963, una Bmw M3 Evolution del 1990 e una Triumph TR7 del 1976. Che verranno rispettivamente pilotati dagli equipaggi formati da Carlo Rinieri e Franca Milandri, da Andrea Succi e Silvia Succi, e da Massimo Liverani e Valeria Strada. Tra i leggendari veicoli in gara sarà possibile ammirare anche vetture costruite tra il 1919 e il 2000, messe a disposizione dai musei di Mercedes, Alfa Romeo, Jaguar e tanti altri. «Eventi come questo portano una partecipazione incredibile, che dà risalto alla nostra città e alla Romagna – dichiara Kevin Bravi, assessore allo Sport e al Turismo –. Siamo sempre entusiasti di investire in eventi di questo genere, mantenendo viva la tradizione motoristica forlivese».