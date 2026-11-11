Forlì e le mail sulle bombe nelle scuole: “Evacuati alcuni istituti, allarme rientrato”

La mail contenente l’allarme bomba è arrivata a circa 6mila istituti scolastici italiani. Lo si apprende dal ministero dell’Istruzione. Non tutte le scuole che hanno ricevuto la mail sono state evacuate. A Forlì alcuni istituti sono stati evacuati ma l’allarme è rientrato. Così il Comune di Forlì in una nota: “L’amministrazione comunale informa che, così come successo in oltre 300 scuole d’Italia, questa mattina intorno alle ore 10 diverse scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio di Forlì hanno ricevuto una mail anonima contenente minacce di allarmi bomba. Alcuni istituti sono stati evacuati a titolo precauzionale, in attesa dei dovuti accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine. Dopo un’attenta verifica, l’allarme è rientrato e, al momento, non sussistono elementi concreti che possano dare adito alla presenza di un pericolo reale per la nostra comunità scolastica. Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, le segnalazioni di minaccia sembrerebbero piuttosto essere riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione su larga scala. L’Amministrazione comunale ringrazia i Dirigenti e tutto il personale scolastico per il grande senso di responsabilità dimostrato nella gestione dell’emergenza. Al tempo stesso, l’Amministrazione esprime piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, in quello degli artificieri e della Polizia postale, impegnati nelle bonifiche. Infine, al fine di evitare la proliferazione di fake news, si chiede di fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalle scuole e dalle Istituzioni”.