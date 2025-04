“Obiettivo minimo, rientrare tra i dieci finalisti”. Così in una nota il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini verso la corsa a Capitale italiana della cultura 2028. La prima scadenza da segnare in calendario è il 3 luglio 2025. Entro tale data, le città saranno chiamate a inoltrare al Ministero della Cultura una manifestazione d’interesse scritta per l’adesione alla procedura di selezione.

“Questa è un’occasione unica per valorizzare le tante eccellenze storiche, artistiche, museali, paesaggistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il nostro territorio - ha esordito il sindaco Zattini. “Noi siamo pronti a fare la nostra parte, anche dal punto di vista economico, ma nell’affrontare questa sfida, abbiamo bisogno del contributo e dell’esperienza di tutti. Il 2028 sarà un anno molto importante per la nostra città, in cui si intrecciano tre diverse ricorrenze, tutte profondamente significative per la storia di Forlì, che rafforzano il significato intrinseco di questa candidatura. Il 2028, infatti, sarà l’anno di Bourges “Capitale Europea della Cultura”, città con cui siamo gemellati. Nel 2028 celebreremo i 600 anni del miracolo della Madonna del Fuoco e i 40 anni dall’assassinio di Roberto Ruffilli. Il bando pubblicato dal MiC fornisce una rotta ben precisa, con scadenze serrate e linee guida ben definite. Assieme a Cesena e a tutto il territorio ci giochiamo le nostre carte, per raggiungere l’obiettivo minimo di entrare nei dieci finalisti - ha concluso Zattini - consapevoli che in ogni caso questa candidatura rappresenta un momento di crescita potenziale per l’intera comunità, un momento di partecipazione diffusa a beneficio di tutti.”

Il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno, aggiunge: “Questo incontro, come quelli della scorsa settimana con le categorie economiche e i gruppi sportivi, costituisce una presa di coscienza in vista dell’avvio del percorso partecipativo importante per l’elaborazione del dossier, che ci accompagnerà per alcuni mesi e che vedrà la costituzione di tavoli di lavoro con l’obiettivo di generare progettualità strategiche e di fare rete. La titolarità della candidatura sarà, come prevede il bando del Ministero, di una città, e cioè Forlì. Sono comunque in corso importanti e costruttive interlocuzioni con Cesena, per dare vita a un lavoro di squadra che sappia valorizzare l’importanza e le peculiarità dell’intero territorio.”