Forlì e l’abbandono dei rifiuti: da inizio anno multati 99 “furbetti”

Novantanove verbali elevati dall’inizio dell’anno per abbandono di rifiuti nel comune di Forlì. È questo il risultato frutto della collaborazione stretta tra diversi soggetti quali Guardie Ecologiche Volontarie, agenti accertatori di Alea Ambiente e Polizia Locale d’intesa con il Comune di Forlì per pizzicare i furbetti del cassonetto. Un sistema di controllo diffuso che punta a scoraggiare i comportamenti scorretti e a premiare, indirettamente, la stragrande maggioranza dei forlivesi che rispetta le regole della raccolta differenziata.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale