Forlì e Cesena e la volata per “Capitale Italiana della Cultura”: mercoledì la proclamazione

Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca e Gianfranco Brunelli.

È questa la delegazione che mercoledì mattina varcherà la soglia del Ministero della Cultura per assistere alla proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. I due sindaci, provvisti di fascia tricolore, e il presidente del comitato scientifico nonché direttore delle grandi mostre partiranno insieme domani all’alba verso Roma, come è già avvenuto in occasione dell’illustrazione del dossier di candidatura lo scorso 26 febbraio, a riprova di un’alleanza strategica e di un progetto culturale unitario che coinvolge l’intera Romagna.

L’annuncio verrà dato alle 11 dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla presenza della Giuria di selezione che ha ‘interrogato’ le dieci città finaliste. Alla vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro, per attuare il programma culturale presentato nel dossier di candidatura.

“Abbiamo iniziato questo viaggio insieme e, comunque vada, lo finiremo insieme - commenta Zattini - personalmente posso dire con grande serenità di non avere rimpianti. Il percorso che abbiamo intrapreso più di un anno fa ci ha condotto a un primo grande risultato; abbiamo riassaporato il piacere e l’importanza di stare insieme e fare squadra, azzerando ogni distanza politica. Ognuno di noi ha contribuito alla definizione di un progetto culturale straordinario, ricco di contenuti e traguardi che resteranno al centro della nostra agenda politica per i prossimi trent’anni. Il cammino di questi mesi rappresenta la vittoria più ambita, il manifesto prezioso di un rinnovato patto di comunità. È con questo spirito che domani ci presentiamo alla cerimonia di conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Ed è con questa consapevolezza e nel nome del più alto orgoglio romagnolo che chiediamo a tutti i nostri cittadini di seguirci sul canale Youtube del Ministero e di tifare con il cuore per “Forlì 2028. I Sentieri della Bellezza”.

La proclamazione verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Ministero della Cultura: https://www.youtube.com/watch?v=oNhjFN5iMsc