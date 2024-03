Forlì. Due uomini armati di coltello rapinano farmacia in via Bertini

Farmacia Barboni di via Bertini di nuovo nel mirino dei malviventi. E’ trapelata solo in questi giorni la notizia che due settimane fa è stata effettuata una rapina, in pieno giorno mentre c’era anche un cliente all’interno del negozio.

«Erano circa le 16, avevamo aperto da poco nel pomeriggio e stavamo lavorando, all’interno della farmacia c’era un cliente - racconta il titolare Stefano - quando improvvisamente sono entrati due individui a volto coperto che ci hanno minacciato con un grosso coltello. Siamo scappati tutti in fretta dal retro, mentre i due malviventi hanno aperto il registratore di cassa e hanno portato via un centinaio di euro, per fortuna una cifra piccola, poi sono fuggiti. Il tutto in poco più di un minuto».

Sull’episodio sta indagando la polizia di Forlì, intervenuta sul posto il giorno della rapina. L’azione dei due ladri è stata ripresa dalle telecamere di video sorveglianza della farmacia e i filmati sono stati consegnati alla polizia nella speranza che siano utili al riconoscimento dei due individui.

La stessa farmacia era già stata rapinata altre volte, l’ultima balzata alle cronache era stata a ottobre del 2022, quando un uomo armato di forbici verso l’ora di chiusura del mattino era entrato e dopo aver minacciato due dipendenti e rubato l’incasso del mattino, oltre 500 euro, era scappato in bicicletta. L’uomo indossava occhiali da sole e aveva il cappuccio della felpa tirato sulla testa, ma dai filmati delle telecamere erano stati individuati alcuni tatuaggi che hanno permesso di risalire all’autore del colpo che poi era stato arrestato.

«Ora oltre alle telecamere collegate con le forze dell’ordine - conclude il titolare - abbiamo messo anche una cassa automatica dalla quale non è possibile prendere contanti».