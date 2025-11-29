Forlì, due truffatrici in casa: anziana urla e le mette in fuga

Quando ha capito che le due donne che erano entrate in casa non erano lì per un normale controllo, ma per rubare, ha iniziato ad urlare costringendo le presunte ladre ad allontanarsi a piedi. La pronta reazione di un’anziana ha impedito il realizzarsi di quella che poteva diventare l’ennesima truffa consumata ai danni di una persona della terza età. E’ successo ieri intorno alle 15.30 in via Tito Papirio, a due passi da via Firenze, quartiere Romiti.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale