Forlì, due ragazze minorenni sul suv rubato, una terza persona riesce a fuggire

Due ragazze minorenni sul suv rubato, il conducente in fuga. E’ accaduto a Forlì dove la scorsa notte i militari della Stazione di San Martino in Strada, in servizio di pattuglia per le vie cittadine, hanno notato una macchina che alla loro vista spegneva immediatamente i fari.

Gli occupanti, tre soggetti, non appena si sono resi conto che i carabinieri avrebbero proceduto al loro controllo, sono scesi dal mezzo, scappando a piedi per le vie limitrofe. I militari operanti, dopo un breve inseguimento a piedi, hanno a raggiunto e bloccato due degli occupanti dell’autovettura che, con grande loro sorpresa, sono risultate essere due giovanissime ragazze ancora minorenni, mentre il terzo soggetto è riuscito a darsi alla fuga. La vettura, una Chevrolet Captiva, era stata lasciata parcheggiata dal proprietario nell’androne condominiale con le chiavi inserite. Dell’accaduto i carabinieri di San Martino in Strada hanno dato notizia ai genitori delle due minorenni e alla competente autorità giudiziaria minorile.