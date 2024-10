Forlì, due labrador scappano nella notte: la Polizia li scopre in mezzo alla strada e li mette in salvo

Due labrador salvati nella notte. Nel corso della notte del primo ottobre, verso le 2.40, il personale della Squadra Volanti della Questura di Forlì, durante il pattugliamento cittadino, in via Monda all’intersezione via Fontana, notava un animale di grossa taglia attraversare pericolosamente più volte la carreggiata. L’animale, un cane razza labrador di colore beige, si muoveva, evidentemente spaventato, lungo la strada con grande pericolo di essere investito. Gli agenti si sono subito prodigati per soccorrere l’animale ed evitare che potesse provocare incidenti stradali. Appena agguantato il labrador, gli operatori potevano rilevare, a breve distanza, sempre in via Monda, direzione San Martino in Strada, la presenza di un secondo cane della medesima razza di colore nero che, dato l’orario notturno e la scarsa illuminazione dell’area, era rimasto fino a quel momento celato nelle tenebre. Anche il secondo cane, nonostante un primo accenno di fuga, veniva raggiunto e bloccato.