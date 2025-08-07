Forlì, due giovani sposi donano 8 televisori all’Hospice di Dovadola

Valentina Paiano e Alan Fabbri, freschi sposi forlivesi hanno donato nei giorni scorsi 8 TV Color all’Hospice di Dovadola, che saranno utilizzati nelle varie camere della struttura, che fa parte della Rete Cure Palliative dell’Ausl Romagna. In occasione del loro matrimonio i giovani hanno richiesto ad amici e parenti un regalo veramente speciale: in sostituzione della classica lista di nozze, hanno chiesto ad amici e parenti di contribuire a sostenere le Cure Palliative del territorio. Per primi hanno dato l’esempio, destinando la quota prevista per le bomboniere all’acquisto di televisori per i pazienti. «L’idea di questa donazione, resa possibile tramite l’Associazione Amici dell’Hospice – racconta Valentina – nasce per ricordare mio padre che lo scorso anno è stato ricoverato all’Hospice di Forlimpopoli, a seguito di una patologia oncologica. Una permanenza all’inizio non troppo gradita ma ci siamo dovuti ricredere: abbiamo scoperto che in Hospice c’è tanta vita e umanità, un luogo dove si rispetta la dignità delle persone anche se fiaccate dalla malattia. Per quelle tre settimane medici, infermieri e oss sono stati la nostra seconda famiglia accogliente e discreta. La donazione è un piccolo gesto per restituire l’affetto che ci è stato donato e per trasformare un momento di gioia in un’occasione di condivisione». Gli 8 Tv color sono stati consegnati da Alan e Valentina alla presenza di Marco Maltoni, direttore Rete Cure Palliative Ausl Romagna e referente dell’associazione Amici dell’Hospice, Simona Ranieri, dirigente dell’Asp forlivese, Alessio Genovese, coordinatore Spedale Zauli di Dovadola e Federico Bartolini e Patrizia Santandrea, rispettivamente medico e infermiere presso l’Hospice di Dovadola.