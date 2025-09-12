Forlì. Droga nella casa popolare, denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo italiano, già noto alle forze dell’ordine, per traffico di stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, rientra nelle attività di controllo del territorio intensificate dal Questore.

Gli agenti, durante un servizio nel centro storico di Forlì, hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto nei vicoli. Insospettiti, gli investigatori lo hanno fermato per un controllo. Durante la perquisizione, sono stati trovati addosso all’uomo cinque involucri contenenti cocaina ed eroina. Inoltre, nel suo marsupio sono stati scoperti 3.500 euro in contanti, una somma incompatibile con le sue condizioni economiche.

A seguito di ciò, è stata eseguita una perquisizione domiciliare, estesa anche a un immobile ACER in suo possesso. All’interno di un comodino, la Polizia ha trovato altri involucri con eroina, per un peso totale di quasi 12 grammi, e due bilancini di precisione funzionanti.

Le conseguenze legali

Tutto il materiale - stupefacenti, denaro e bilancini - è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato e ora rischia di perdere anche l’alloggio popolare. Il Questore, infatti, segnalerà il caso alle autorità competenti, in quanto la legge regionale prevede la revoca dell’assegnazione in caso di attività illecite.