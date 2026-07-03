Forlì. Drink, Federfarma distribuisce i kit anti-droga nelle farmacie

Forlì
Alberto Lattuneddu con il kit per scovare le droghe nei drink
Alberto Lattuneddu con il kit per scovare le droghe nei drink

Un test gratuito per smascherare la presenza di droghe nei drink, prima fra tutte quella dello stupro, sarà distribuito in tutte le farmacie private associate a Federfarma Forlì-Cesena. Un kit che permette di rilevare, in pochi secondi, numerose altre sostanze come ketamina, scopolamina e benzodiazepine, sciolte nelle bevande. L’iniziativa è stata lanciata non a caso in estate: «Durante i mesi estivi le occasioni di convivialità o di incontri possono essere maggiori – ha spiegato il presidente di Federfarma Forlì-Cesena, Alberto Lattuneddu –. Abbiamo dunque voluto essere promotori di una campagna ad alta valenza sociale poiché le farmacie sono presidio di prossimità e di capillarità. Le donne costituiscono la stragrande maggioranza dei nostri clienti, il 75% degli ingressi viene effettuato da persone appartenenti al sesso femminile».

Il funzionamento è semplice e pensato per essere utilizzabile ovunque. Il kit è composto da otto strisce di carta: è sufficiente strapparne una, toccare con un polpastrello il liquido da analizzare e passarlo sulla cartina. In caso di presenza di sostanze stupefacenti, la variazione di colore è pressoché immediata, con un’affidabilità dichiarata pari o superiore al 98%. Il test in questione permette di rilevare la droga dello stupro ovvero la Ghb, un acronimo che sta per acido gamma-idrossibutirrico, droga che procura un’amnesia anterograda e capace di far decadere i freni inibitori.

Il ruolo

Dietro la campagna c’è una scelta precisa da parte del consiglio direttivo di Federfarma Forlì-Cesena: rafforzare il ruolo sociale, oltre che sanitario, della farmacia territoriale. «È un’iniziativa che trasforma la farmacia territoriale privata in un presidio di rilevanza e di sicurezza sociale – sottolinea Lattuneddu –.La farmacia territoriale, in questo caso privata, è un presidio sanitario che in questi ultimi anni è diventato polifunzionale, sia dal punto di vista sociale che sanitario. Questa iniziativa è un unicum a livello regionale». Sarà possibile richiedere il test non solo nelle farmacie cittadine ma anche quelle dislocate nelle vallate del comprensorio provinciale.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui