Forlì, doveva essere in prova ai servizi sociali ma finisce in ospedale intossicato da alcol e droghe: arrestato per violazione delle prescrizioni

FORLI’. Un cittadino rumeno, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella zona dei Portici a Forlì. L’uomo, che dal 7 giugno risultava inottemperante alle prescrizioni dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato condotto alla Casa Circondariale di Rimini in seguito alla revoca della misura da parte dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna.

L’operazione è scattata durante un mirato servizio di controllo antidegrado condotto dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Gli agenti hanno notato l’uomo tentare di defilarsi alla loro vista, ma è stato immediatamente intercettato e fermato. La sua identità è stata subito riconosciuta.

Secondo quanto emerso, l’ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna del 6 giugno imponeva al cittadino rumeno l’obbligo di permanere nella propria abitazione dalle 22:00 alle 07:00. Tuttavia, i controlli di polizia effettuati nei giorni successivi avevano sempre riscontrato la sua assenza dal domicilio durante le ore di obbligo.

Non solo: l’uomo aveva trasgredito anche un’altra importante prescrizione, quella di astenersi dall’uso di alcolici e droghe. Il 9 giugno, infatti, dopo essersi allontanato dal domicilio, era stato ricoverato all’Ospedale Morgagni di Forlì per intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti. Il 10 giugno si era poi deliberatamente allontanato dal nosocomio senza fare rientro a casa.

In considerazione delle gravi inadempienze, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna ha revocato la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, disponendo l’accompagnamento dell’uomo in un istituto penitenziario. Per questi motivi, il cittadino rumeno è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Rimini.