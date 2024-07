Forlì, doppio concerto in ricordo di Silver Sirotti

Domenica 4 agosto 2024, la città di Forlì ricorda Silver Sirotti, medaglia d’oro al valore civile e vittima dell’attentato al treno Italicus, nel 50° anniversario della strage. L’intervento del giovane controllore forlivese, che nell’agosto 1974 aveva 24 anni, contribuì a salvare le vite di molte persone, a costo della propria. Un gesto nel quale Sirotti “immolava la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà”. Proprio la comunanza di questi alti valori spinge l’Avis Comunale di Forlì a riconfermare la tradizione che da anni vede impegnata l’Associazione nel sostenere il concerto commemorativo per il concittadino-eroe venuto a mancare 50 anni fa, con la collaborazione ormai collaudata del Coro Intercity Gospel Train Orchestra.

In occasione del 50° anniversario dell’attentato all’Italicus, la memoria di Silver Sirotti verrà onorata domenica 4 e lunedì 5 agosto, all’Arena Rocca di Caterina Sforza (ore 21.00), con il concerto “Purple Soul” del Coro Intercity Gospel Train Orchestra, diretto dal M° Valerio Mugnai. L’evento, realizzato grazie al sostegno dell’Avis Comunale di Forlì e in collaborazione con il Comune di Forlì, è incluso nella manifestazione “Arena Rocca di Caterina – Estate 2024”.

Lo spettacolo “Purple Soul” prova a raccontare, attraverso una contaminazione di forme artistiche, la storia di un popolo rubato alla sua terra, l’Africa. La musica, la preghiera, il canto e la danza si intrecciano in un vortice di emozioni. Le malinconiche note spiritual vibrano nell’aria fondendosi con la danza ed esprimendo il dolore, la gioia e la preghiera a Dio. Il linguaggio diretto della musica pop e contemporanea racconta sogni e bisogni di una nuova umanità. Sarà un viaggio emozionale nel quale ogni nota, ogni movimento richiamerà alla memoria il fatto che siamo tutti parte di un’unica danza, un’unica melodia, un’unica preghiera. Il Gospel unisce in sé tutto questo. La serata sarà l’occasione per ricordare che la vita è un grande dono. Silver Sirotti non ha esitato a donare la sua, nel più grande gesto di altruismo possibile.

Il Coro Intercity Gospel Train Orchestra desidera ringraziare l’Avis Comunale di Forlì per essere al suo fianco e a quello dell’Amministrazione Comunale nelle celebrazioni del Memorial Sirotti 2024. Lo spettacolo è stato realizzato grazie alla partecipazione e all’aiuto di Monica Giannini e Vally Sedioli.

L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni: Claudio Lelli 348.7261767; clellifo@alice.it. La prenotazione sarà senza assegnazione numerata dei posti. In caso di esaurimento posti, si provvederà a stilare una lista d’attesa.