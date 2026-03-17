Forlì, dopo l’alluvione riapre la Strada Provinciale 76 “Civorio”

Riapre al traffico, seppur con limitazioni, la Strada Provinciale 76 “Civorio” nel tratto compreso tra il km 9+000 e il km 10+900, rimasto chiuso a seguito dei gravi danni provocati dagli eventi meteorologici del maggio 2023.

La Provincia di Forlì-Cesena ha realizzato, con risorse proprie, alcuni interventi che hanno consentito il ripristino della transitabilità e la riapertura della strada per i soli residenti del Comune di Civitella di Romagna che abitano nelle frazioni di Seguno, Cigno e Civorio.

Nel raccomandare prudenza e il rispetto della segnaletica installata, si precisa che fino alla completa realizzazione degli interventi definitivi sulla piattaforma stradale, per i quali sono stati richiesti finanziamenti alla struttura commissariale, il transito è consentito ai soli cittadini che abitano nelle frazioni di Seguno, Cigno e Civorio con le seguenti limitazioni: limite massimo di velocità di 30 km/h, divieto di sorpasso, divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, istituzione di sensi unici alternati a vista con precedenza nella direzione Civitella di Romagna – Civorio, divieto di transito ai velocipedi e ai motocicli.

Il personale della Provincia continuerà a presidiare lo stato dei luoghi per intervenire tempestivamente in caso di nuovi dissesti a tutela della pubblica incolumità. «La riapertura, pur con limitazioni, rappresenta un segnale concreto di attenzione – dichiarano il Vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci e il Sindaco di Civitella di Romagna Claudio Milandri – perché testimonia l’impegno delle istituzioni, in attesa degli interventi definitivi di sistemazione, e restituisce ai cittadini un collegamento fondamentale per continuare a vivere in questo bellissimo territorio collinare».