Forlì, dopo il blitz il Comitato di quartiere Romiti ringrazia le forze dell’ordine

Dopo il blitz che ha permesso di scoprire un albergo abusivo ai Romiti, il Comitato di quartiere ringrazia la Polizia, il questore e tutte le forze dell’ordine. “Il Comitato di quartiere Romiti della città di Forlì desidera esprimere pubblicamente un sentito ringraziamento al Signor Questore e alla Polizia di Stato per il costante impegno profuso per la sicurezza e la normalizzazione del nostro quartiere. Grazie alla loro dedizione e alla loro presenza sul territorio, il Quartiere Romiti ha potuto assistere a un netto miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità. La determinazione con cui le Forze dell’Ordine hanno affrontato le situazioni critiche, portando avanti operazioni mirate ed efficaci, ha permesso di contrastare con successo la criminalità organizzata e di restituire ai residenti una maggiore serenità. Nonostante la consapevolezza che ci siano ancora delle sfide da affrontare e alcuni episodi isolati di illegalità da debellare, il Comitato di quartiere Romiti riconosce i progressi significativi compiuti e guarda con fiducia al futuro. Vogliamo ribadire la nostra vicinanza e il nostro sostegno alla Polizia di Stato e a tutte le Forze dell’Ordine ( Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Locale ) , per tutto quello che hanno fatto non solo ora ma da sempre per il nostro territorio forlivese. Per noi cittadini in questo momento difficile nella ricostruzione del quartiere Romiti dopo alluvione del 2023 che ha reso il territorio anche più vulnerabile a diversi reati, avere vicino a noi la presenza delle forze dell’ordine è fondamentale per darci la forza di rinascere e di poter creder in un futuro migliore”.