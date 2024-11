Maurizio Maccora, primo dirigente della divisione anticrimine della questura di Forlì, rinnova l’appello a denunciare gli abusi: “Nella provincia di Forlì-Cesena le donne iniziano a denunciare e ce lo dimostrano i 48 ammonimenti nell’ultimo anno. In seguito alle denunce, abbiamo ammonito persone che abbiano stalkerizzato o usato violenza verso le donne. Come Polizia di Stato, oggi siamo in Piazza Saffi e Forlì e in Piazza del Popolo a Cesena per affiancare il Centro Donna nella campagna di sensibilizzazione. L’auspicio è che sempre più donne non esitino a denunciare per interrompere questo ciclo di violenza”.