Forlì. Donna finisce in un canalone in Campigna, trovata morta dopo ore. Il marito, ferito, aveva allertato i soccorsi

Forlì
  • 29 giugno 2026
Tecnici del soccorso alpino (foto archivio)
Tecnici del soccorso alpino (foto archivio)

Donna trovata morta in un canalone in Campigna, dopo ore di ricerche. Poco dopo mezzogiorno la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per il recupero di una donna che si era recata con il marito a funghi. L’uomo dopo essere scivolato era riuscito a raggiungere il parcheggio Fangacci visibilmente ferito. I soccorritori (Tecnici della stazione monte Falco e l’ambulanza di Santa Sofia) sono giunti al parcheggio (da dove era partita la coppia) e hanno trovato l’uomo con plurime escoriazioni e tumefazioni al volto, preoccupato per la sparizione della moglie. I tecnici hanno così iniziato a cercare la moglie. Alla ricerca, che successivamente si è allargata, hanno preso parte anche i Carabinieri Forestali di Campigna, Santa Sofia e Corniolo oltre i Vigili del fuoco. Dopo ore di ricerca la donna è stata trovata a circa 90 metri di profondità in un canalone impervio nei pressi del luogo dell’incidente in cui l’uomo era precedentemente scivolato. Per la constatazione del decesso e l’evacuazione del corpo è stato richiesto l’intervento di EliRavenna che ha verricellato a terra il T.E CNSAS e il medico: questi sono stati calati in fondo al canalone con tecniche alpinistiche da parte dei tecnici della monte Falco. Dopo la constatazione del decesso la salma della donna è stata verricellata a bordo dell’elisoccorso.

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