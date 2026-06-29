Forlì. Donna finisce in un canalone in Campigna, trovata morta dopo ore. Il marito, ferito, aveva allertato i soccorsi

Donna trovata morta in un canalone in Campigna, dopo ore di ricerche. Poco dopo mezzogiorno la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per il recupero di una donna che si era recata con il marito a funghi. L’uomo dopo essere scivolato era riuscito a raggiungere il parcheggio Fangacci visibilmente ferito. I soccorritori (Tecnici della stazione monte Falco e l’ambulanza di Santa Sofia) sono giunti al parcheggio (da dove era partita la coppia) e hanno trovato l’uomo con plurime escoriazioni e tumefazioni al volto, preoccupato per la sparizione della moglie. I tecnici hanno così iniziato a cercare la moglie. Alla ricerca, che successivamente si è allargata, hanno preso parte anche i Carabinieri Forestali di Campigna, Santa Sofia e Corniolo oltre i Vigili del fuoco. Dopo ore di ricerca la donna è stata trovata a circa 90 metri di profondità in un canalone impervio nei pressi del luogo dell’incidente in cui l’uomo era precedentemente scivolato. Per la constatazione del decesso e l’evacuazione del corpo è stato richiesto l’intervento di EliRavenna che ha verricellato a terra il T.E CNSAS e il medico: questi sono stati calati in fondo al canalone con tecniche alpinistiche da parte dei tecnici della monte Falco. Dopo la constatazione del decesso la salma della donna è stata verricellata a bordo dell’elisoccorso.