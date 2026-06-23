Forlì. Donna aggredita e accoltellata in strada, arrestata l’autrice dell’aggressione

Nel pomeriggio di ieri, in viale Vittorio Veneto a Forlì, una donna è stata aggredita alle spalle e colpita con due coltellate alla schiena da un’altra donna, poi datasi alla fuga. La vittima è stata trasportata in codice di gravità 2 all’ospedale Bufalini di Cesena e successivamente dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Le Volanti, allertate dalla Sala Operativa, hanno individuato e bloccato la fuggitiva in corso Mazzini. Perquisita, è stata trovata in possesso di un coltello da cucina da 25 cm con tracce di sangue. Le immagini delle telecamere di un esercizio commerciale hanno confermato la dinamica dell’aggressione.

L’autrice, una donna italiana di 41 anni, è stata arrestata per lesioni aggravate dall’uso di un’arma e associata alla casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida. Non è emerso alcun legame tra le due donne né una motivazione che spieghi il gesto.