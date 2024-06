Forlì, donna 70enne cosparge più volte delle sue feci l’auto dell’ex fidanzato: colta sul fatto dai Carabinieri

Il malcapitato, anch’egli 70enne, sin dal mese di marzo di quest’anno era stato destinatario delle particolari “attenzioni” della sua ex che non si era rassegnata alla fine della storia sentimentale intrapresa poco più di un anno fa e conclusa, per volontà dell’uomo, lo scorso mese di gennaio.

Dopo alcuni vani tentativi, la donna, intuendo che non avrebbe avuto alcuna possibilità di rimettere in piedi il rapporto, decideva di cospargere di feci il veicolo dell’ex fidanzato, agendo in tal modo in almeno 6 diverse occasioni.

La vittima, pur non avendone certezza, sin da subito ha nutrito forti dubbi sulla ex partner, esternando i suoi sospetti in sede di denuncia che formalizzava presso il Comando Stazione Carabinieri del Ronco.

La serialità dei danneggiamenti ingeneravano nel pover’uomo un grave e perdurante stato di ansia e paura, fino ad evitare di uscire durante le ore notturne.

Gli stessi Carabinieri del Ronco, quindi, dopo una serie di mirati appostamenti, durante la scorsa notte hanno sorpreso ed arrestato in flagranza di reato la donna per atti persecutori, con ancora al seguito “l’arma del delitto” ovvero un bicchiere di plastica pieno di feci che la stessa ammetteva essere proprie. Alla donna colta sul fatto è stato poi convalidato l’arresto.