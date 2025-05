Forlì, “dona la spesa”: un successo da 650 kg di prodotti raccolti

La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro in una nota ringrazia di cuore Paolo Semprini e le Coop di Corso della Repubblica e dei Portici per aver aderito, sabato 10 maggio, all’iniziativa solidale “Dona la Spesa”.

“Grazie alla partecipazione attiva di circa 15 volontari e alla generosità di tanti cittadini, è stato possibile raccogliere circa 90 scatole di prodotti, per un totale di oltre 650 kg di beni alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa. Tutto ciò che è stato raccolto sarà destinato alle famiglie e alle persone più fragili del nostro territorio, offrendo un aiuto concreto in un momento storico in cui molte situazioni di difficoltà rischiano di rimanere invisibili. Questa giornata è stata un bellissimo esempio di come, unendo le forze, si possano generare gesti concreti di cura e solidarietà. Un grazie sincero va a tutti coloro che hanno donato, ai volontari che hanno prestato il loro tempo e a Coop Alleanza 3.0 per il sostegno all’iniziativa”.