Forlì, don Davide Medri parroco dell’Alta Val Bidente, don Mauro Dall’Agata a San Pio X in Ca’Ossi

Il vescovo, monsignor Livio Corazza, ha nominato don Davide Medri, finora parroco di San Pio X in Cà Ossi, alla guida delle parrocchie delle due Unità pastorali dell’Alta Val Bidente: Santa Sofia, Collina di Pondo, Corniolo, Isola, Poggio alla Lastra e Spinello, succedendo a don Giordano Milanesi e di Civitella, Galeata, Cusercoli, Nespoli, Pianetto e Voltre. Resteranno come suoi collaboratori i sacerdoti già in servizio in queste parrocchie don Francois Koukaga, don Emilio Machicado, don Davide Bruschini e padre Luca Vitali.

Don Mauro Dall’Agata succederà invece a don Davide come parroco di San Pio X in Ca’ Ossi, mantenendo nel contempo l’incarico di parroco di San Giovanni Apostolo ed Evangelista. Don Jean-Claude Atsutse, attualmente cappellano a Ca’Ossi, resterà come suo collaboratore.

“Ringrazio Don Davide per la disponibilità e la generosità che dimostra nell’assumere questo incarico, e sono certo che vi metterà a frutto tutta la sua esperienza pastorale – afferma il Vescovo - ringrazio don Mauro perché anche lui, ben sapendo a quale aumento di lavoro va incontro, ha accolto l’incarico con generosità. Ringrazio tutti per la comprensione e per le preghiere che vorranno rivolgere al Signore, in particolare per i nuovi parroci e per il cammino ecclesiale di tutte le comunità interessate. L’ingresso di un nuovo parroco è sempre una circostanza bella e festosa, nella consapevolezza che il Signore non abbandonerà mai la sua Chiesa”.

Don Mauro farà l’ingresso come parroco a San Pio X sabato 22 novembre alle 15, don Davide entrerà a Santa Sofia domenica 7 dicembre alle 15.