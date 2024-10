Forlì, domenica torna la “Campestre dei bambini” dedicata a Silver Sirotti

Torna domenica 13 ottobre a alle 14.30 al Parco Incontro di Forlì la “Campestre dei bambini”, gara non competitiva riservata agli alunni delle scuole primarie di Forlì, promossa e organizzata da AiCS Forlì-Cesena in collaborazione con l’associazione Volontari Parco Incontro. L’evento nasce per mantenere viva la memoria del sacrificio di Silver Sirotti medaglia d’oro al valore civile, concittadino di Forlì che mezzo secolo fa a soli 25 anni tentò fino all’ultimo di salvare i passeggeri durante l’ attentato al Treno Italicus.