Forlì, domenica “Le carte del popolo”

Un mazzo di carte per raccontare la storia della Romagna. Domenica prossima, ad Area Sismica di Forlì, si svolgerà l’evento “Le Carte del Popolo” con l’anteprima del nuovo itinerario di “In Loco” sulle ex case del popolo e la presentazione del mazzo di carte inedito ideato da Claudio Angelini.

Per l’occasione, dalle 17 sarà organizzato uno speciale torneo di marafone, giocato con le carte romagnole inedite, appositamente ideate e realizzate per tenere viva la memoria e informare il futuro su un modo collettivo di vivere i luoghi, all’insegna della condivisione. Le tradizionali carte romagnole sono state ridisegnate sostituendo ai classici semi (denari, coppe, bastoni e spade) i simboli dei partiti e movimenti che hanno dato vita alle case del popolo: Sol d’avvenire (Anarco-socialisti), Falce e martello (Comunisti), Scudo crociato (Cattolici), Edera (Repubblicani). Le tradizionali “figure” sono state sostituite da donne e uomini del territorio romagnolo realmente esistiti e appartenenti ai partiti.

“In Loco”, il Museo diffuso dell’abbandono, progetto culturale di Spazi Indecisi che riporta alla memoria il patrimonio architettonico romagnolo in abbandono, si arricchisce con un nuovo itinerario sulle ex case del popolo della Romagna. La presentazione dell’itinerario sulle case popolari è prevista alle 16 insieme a Claudio Angelini (direttore di Città di Ebla e ideatore delle carte), Tito Menzani (storico), Federico Morgagni (storico), Giovanni Pizzigati (designer, autore delle carte). Si racconterà la storia delle case del popolo, dei circoli e dei teatri sociali oramai abbandonati appartenenti alle diverse correnti politiche. «Le case del popolo – spiega Francesco Tortori, presidente dell’associazione Spazi Indecisi – sono un elemento molto presente nel tessuto urbano e rurale del territorio romagnolo e testimoniano un passato ricco di aggregazione sociale e politica. Oltre al recupero di un carattere così identitario del territorio, vogliamo stimolare parallelamente una riflessione su nuove forme e progettualità per rispondere, oggi e in futuro, alla necessità di questa dimensione collettiva e comunitaria». La partecipazione al torneo avviene previa iscrizione (20 euro a persona) che include il mazzo di carte romagnole inedite, la partecipazione al torneo e i premi per le prime coppie classificate. Per iscrizioni e informazioni visitare il sito https://www.spaziindecisi.it/inno-al-perdersi-2024-atto-ii/ oppure telefonare al 340.2551298 .