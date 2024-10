Forlì, domenica la mezza maratona Tin Bota: attenzione alle strade chiuse

Scaldano i muscoli gli sportivi che, domenica, parteciperanno alla 2° edizione della podistica “Half Marathon Tin Bota Rumagna”, corsa su strada suddivisa in tre percorsi della distanza rispettivamente di 4, 8 e 21 chilometri. La partenza è prevista alle 9.30 da piazza Saffi e interesserà numerose vie che verranno momentaneamente chiuse al traffico esclusivamente durante il passaggio degli atleti. La prima parte del percorso è comune a tutte e tre le lunghezze: Si parte da piazza Saffi per poi raggiungere largo De Calboli, via Fratti, Corso Mazzini, via delle Torri, via Maroncelli, via Dei Mille, via Dandolo, piazzale Santa Chiara, via Pelacano, via Isonzo, piazzale Schiavonia. Se i partecipanti al percorso da 4 chilometri faranno a questo punto ritorno nella piazza principale di Forlì attraverso corso Garibaldi, gli altri della 8 chilometri imboccheranno l’ argine sinistro del fiume Montone quindi via Padulli, viale Bologna passando per la pista ciclabile, per giungere a piazzale Schiavonia, corso Garibaldi e terminare in piazza Saffi. I più sportivi che, invece, si confronteranno con il tracciato da 21 chilometri si staccheranno dagli altri concorrenti in piazzale Santa Chiara per imboccare via Monte S. Michele, via Cadore, via Trentola, via Due Ponti, via F.lli Valpiani, via Minarda, via Plaustro , via Lughese, via Ghibellina, via Zignola, via Cassirano, via Candiano, via Cassirano, viale Bologna e giungere al traguardo sempre in piazza Saffi passando da porta Schiavonia e transitando lungo corso Garibaldi. A regolare il transito degli atleti saranno gli agenti della Polizia Locale ed i volontari. Sarà allestita anche idonea segnaletica informativa di preavviso nelle maggiori arterie stradali che informerà rispetto alle chiusure temporanee della manifestazione. Lo scorso anno, la manifestazione ha visto la partecipazione di 2000 sportivi.