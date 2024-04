Forlì, domenica la Diabetes Marathon: ecco come iscriversi

Torna la Diabetes Marathon e domenica mattina 21 aprile la città di Forlì torna ad essere protagonista della sensibilizzazione al diabete e della solidarietà nei confronti di chi ne soffre. Ritrovo previsto per le ore 9 alla linea di partenza in Piazza Saffi, start alle ore 9.30. Per chi non si è preiscritto all’evento sarà possibile iscriversi in loco in Piazza Saffi sabato 20 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17 e domenica dalle 7.30 alle 9.

Per ogni partecipante all’evento, fino ad esaurimento, verrà consegnata una maglietta tecnica simbolo della manifestazione, un pacco partecipazione con prodotti donati dalle aziende amiche e verrà offerto un ristoro, oltre ai servizi di sicurezza e soccorso sanitario grazie alla collaborazione con protezioni civili del territorio e le numerose associazioni amiche. La partecipazione servirà a sostenere i progetti dell’Associazione Diabete Romagna a favore di adulti e bambini che convivono con questa complessa patologia per la quale non esiste guarigione.

L’evento avrà come cornice Piazza Saffi e sarà la festa della città con un percorso nel verde che toccherà i parchi più belli di Forlì. Si snoda per 10 km, i meno allenati potranno optare per un percorso più breve da 6,5 km, attraverso la città di Forlì percorrendo alcuni dei parchi e giardini più belli e suggestivi della città: Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del San Domenico.