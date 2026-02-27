Forlì, domenica esercitazione Cri a Carpinello

FORLI’. A conclusione del corso formativo di 30 nuovi operatori Opem Croce rossa italiana (operatori in emergenza - Protezione Civile), la Cri la cittadinanza e nello specifico il quartiere Carpinello che nella mattinata di domenica 1 marzo si svolgerà un’esercitazione di ricerca e soccorso nei terreni messi a disposizione dal gruppo Guidi/Albisole. Il campo base sarà posizionato presso l’Emporio Albisole.

«Durante la mattinata», inorma una nota del comitato Cri Foprlì, «potreste vedere numerosi volontari vestiti di rosso nella zona: non c’è nulla di cui preoccuparsi, si tratta soltanto di un’esercitazione per la formazione del Volontariato CRI Forlì».