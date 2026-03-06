Forlì, domenica 8 marzo si celebra la Giornata della carità

A Forlì domenica 8 marzo verrà celebrata a livello diocesano la Giornata della Carità. La celebrazione principale si svolgerà presso la Chiesa di San Martino in Strada alle 11 con la Messa presieduta dal vescovo Livio Corazza, a conclusione della visita pastorale nelle parrocchie di San Martino in Strada, Vecchiazzano, Carpena, Magliano, San Lorenzo in Noceto, Grisignano e Collina. La Caritas diocesana ha proposto alle comunità parrocchiali alcune indicazioni per vivere al meglio il tempo della Quaresima in preparazione alla Santa Pasqua, come la realizzazione di raccolte alimentari, beni materiali, prodotti per l’infanzia, per l’igiene e la visita a persone ammalate, anziane e sole.

Inoltre la Caritas diocesana ha promosso la raccolta firme per l’iniziativa “Good Food 4 All”, un’iniziativa (sostenuta da Caritas Italiana) dei cittadini e delle cittadine europee per chiedere all’UE di rendere il diritto al cibo una realtà e di integrarlo nel quadro giuridico dell’Unione Europea. Infine è stata promossa una raccolta fondi a sostegno del “Fondo di Solidarietà diocesano”.

Il Fondo di solidarietà nasce nel 2008, su iniziativa della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ed è gestito dalla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro. L’obiettivo è quello di sostenere singoli e nuclei familiari in condizione di comprovato disagio economico, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto. Per contribuire alla raccolta si può effettuare un bonifico all’IBAN: IT98M 08542 13200 00000 0077081. Causale: Quaresima di Carità