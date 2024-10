Forlì, domenica 27 ottobre torna la Fiera degli Ambulanti

Il programma parte domenica 27 ottobre 2024 con la Fiera degli Ambulanti, che trasformerà il centro in un grande mercato a cielo aperto, offrendo un’ampia varietà di prodotti. Domenica 27 ottobre 2024, il cuore di Forlì si animerà con la tradizionale Fiera degli Ambulanti, un appuntamento imperdibile per residenti e visitatori. Dalle ore 7:30 fino alle 20:00, il centro storico si trasformerà in un vivace e colorato mercato a cielo aperto, con oltre cento bancarelle che offriranno un’ampia varietà di prodotti, dalle prelibatezze gastronomiche locali agli articoli di abbigliamento, accessori, oggettistica per la casa e molto altro.

La fiera rappresenta una preziosa occasione per scoprire prodotti artigianali e tipici, gustare sapori della tradizione e fare acquisti originali. Le strade saranno animate da un’atmosfera conviviale e festosa, arricchita da eventi collaterali, musica e intrattenimento per tutte le età, rendendo l’intera giornata un’esperienza all’insegna della socialità e del divertimento.

Inoltre, grazie alla presenza di stand dedicati alle specialità locali, la fiera sarà anche un’occasione per i visitatori di assaporare piatti e bevande tipiche della Romagna, immergendosi nella cultura enogastronomica del territorio.

L’evento si svolgerà nelle principali piazze e vie del centro storico, favorendo una piacevole passeggiata tra i monumenti storici e le bellezze architettoniche di Forlì. Una giornata perfetta per chi desidera fare acquisti, scoprire le tradizioni locali e trascorrere una domenica all’insegna della scoperta e del piacere. Non mancheranno momenti di intrattenimento per i più piccoli, con animazioni e giochi organizzati in apposite aree, rendendo la fiera un appuntamento ideale anche per le famiglie.