Forlì, domani incontro fra cittadini colpiti dall’alluvione e la struttura commissariale

FORLI’. Il Comune di Forlì informa che «come richiesto dalla Struttura di supporto per il Commissario Straordinario alla ricostruzione, mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 17.30, presso il Palazzetto dello Sport di Villa Romiti, via Sapinia n. 40, a Forlì, si svolgerà un incontro tra la Struttura commissariale e i cittadini colpiti dall’alluvione del maggio 2023, Comitato vittime del fango, Comitati di Quartiere, periti, tecnici e ordini professionali».

Il Comune spiega che «sarà questa l’occasione per svolgere ulteriore attività informativa sul territorio in aggiunta allo sportello già operante presso il Comune di Forlì per confrontarsi sulle problematiche legate alle ordinanze ed ai risarcimenti».