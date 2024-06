Forlì, divisioni sulla nuova giunta

Discussione rinviata a giovedì. Il tavolo di ieri mattina per iniziare a parlare della formazione della giunta insieme alle forze politiche della coalizione si è chiuso con un nulla di fatto. Già venerdì, quindi, si potrebbe giungere ad un punto d’incontro sulla squadra che affiancherà il sindaco Gian Luca Zattini nei prossimi cinque anni visto che il primo consiglio comunale è previsto al palazzetto dei Romiti, occupato dal 1 luglio dal camp estivo di basket. Insomma, se è vero che occorrono 10 giorni per la convocazione della prima assise cittadina e che il luogo prescelto è già prenotato, i tempi per chiudere il cerchio sono stretti. Come da previsione, la Lega si è seduta al tavolo delle trattative per provare a portare a casa la riconferma dei suoi due assessori, Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino