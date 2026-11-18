Un acceso confronto politico ieri in Consiglio comunale, che ha provocato una netta spaccatura all’interno della maggioranza di centrodestra. Al centro del dibattito, la mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Farneti, volta a vietare l’accesso e la permanenza con il volto integralmente coperto negli uffici e negli spazi pubblici di competenza comunale, con un riferimento esplicito a burqa e niqab. Pur precisando che il divieto riguarderebbe la copertura del volto in modo generale e non discriminatorio - garantendo la libertà di indossare simboli religiosi che non ostacolino l’identificazione e prevedendo controlli in ambienti riservati per tutelare la privacy - la proposta ha incontrato forti resistenze sia dall’opposizione sia tra gli stessi alleati.

Dai banchi del Partito Democratico è arrivata una chiusura netta, motivata dall’inutilità di un atto che ribadisce una norma nazionale già esistente, «a meno di non voler insinuare che l’amministrazione forlivese non la faccia rispettare». Sulla stessa linea critica si è espressa la consigliera Diana Scirri (Alleanza Verdi e Sinistra): «Occorre distinguere la sicurezza dal tentativo di colpire una fede religiosa, il burqa non rappresenta un reale ostacolo all’identificazione e l’emancipazione femminile non si ottiene imponendo nuovi divieti».

La frattura più evidente si è però consumata nella maggioranza. La consigliera Alessandra Ascari Raccagni (gruppo misto in rappresentanza del Pri) ha definito la mozione «ridicola» e «inutile», annunciando il proprio rifiuto al voto poiché ritiene superfluo chiedere al sindaco e alla giunta di applicare una legge dello Stato. Posizioni contrarie sono emerse anche tra alcuni esponenti della lista La Civica.

Dopo un dibattito teso, segnato anche da un duro affondo dello stesso Farneti rivolto ai colleghi di coalizione, la via d’uscita è arrivata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Cristina Tassinari, che ha proposto di rinviare l’approfondimento del testo alla Commissione Pari Opportunità. La richiesta di rinvio è stata accolta con l’astensione della minoranza e il voto contrario del consigliere della Lega Albert Bentivogli, il quale avrebbe preferito portare immediatamente l’atto al voto dell’aula nella sua formulazione originale.

Walk of fame del basket

E’ stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale la mozione proposta dal Partito Democratico di istituire la Walk of fame della pallacanestro forlivese al PalaGalassi in occasione degli 80 anni del movimento cestistico cittadino. «Chiediamo di creare un apposito comitato scientifico, totalmente gratuito, per individuare le personalità della pallacanestro da inserire in quella che sarà la Walk of fame», ha spiegato il dem Alessandro Gasperini. Una proposta accolta con favore anche dalla maggioranza.