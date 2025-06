Forlì, divieti di sosta per i “Mercoledì”: esercenti protestano

La chiusura di piazza del Duomo per le iniziative serali del mercoledì ha fatto infuriare alcuni esercenti di corso Garibaldi poiché avrebbe determinato la perdita di clienti e dunque di vendite in orario pomeridiano. “In piazza del Duomo per un’ iniziativa serale - spiegano alcuni esercenti - hanno messo il divieto di parcheggio a partire dalle ore 15 . Sin dal pomeriggio i vigili hanno fatto un sacco di multe ed erano all’opera due carri attrezzi che hanno portato via diverse macchine”. Il divieto di sosta per sgomberare la piazza che avrebbe ospitato eventi serali, è scattato nel primo pomeriggio impedendo, di fatto, di poter posteggiare le macchine in questa area del centro storico, un parcheggio strategico per chi si reca in centro per fare acquisti. Tra chi ha rischiato di vedersi portata via la vettura c’è anche un esercente stesso che alla fine se la sarebbe cavata “solo” con una multa. A far arrabbiare gli esercenti è l’ampio lasso di tempo intercorso tra l’inizio del divieto di parcheggio e l’allestimento per le iniziative serali. “Per realizzare gli eventi previsti la sera del mercoledì proseguono i commercianti -, non fanno parcheggiare a nessuno dalle 15 del pomeriggio e a chi ha osato farlo, hanno fatto multe e alcune macchine sono state portate via. Peccato che l’allestimento per le iniziative serali è iniziato soltanto verso le 20”. Il malcontento degli esercenti è condiviso anche da molti clienti che, in alcuni casi, si sono visti costretti a tornare a casa proprio per l’impossibilità parcheggiare. Pur di non perdere la clientela e non lasciarla insoddisfatta, tra i commercianti c’è anche chi ha scelto di portare a domicilio del cliente gli acquisti al termine dell’orario di lavoro. Dalla Polizia locale fanno sapere che sono state rimosse in totale 4 autovetture tra piazza del Duomo e l’ attigua Ordelaffi, così come previsto dall’ordinanza del Comune. Per quanto riguarda, invece, la dilatazione dei tempi tra quello di inizio divieto di sosta e l’avvio degli allestimenti in piazza del Duomo, dal comando precisano che si tratta di tempi tecnici legati alla necessità di liberare l’area in anticipo rispetto l’avvio dell’evento nel caso in cui ci fossero più mezzi da rimuovere.