Forlì, distribuzione delle rose e benedizione delle auto in nome di Santa Rita

Il 22 maggio la chiesa cattolica celebra Santa Rita da Cascia. Nel cuore di Forlì, epicentro di questo culto singolare, legato ad una delle testimoni cristiane più amate, rimane la chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino, posta in corso Diaz, 105 e guidata dal parroco del Centro storico don Nino Nicotra. Oggi saranno celebrate messe alle 8, 10.30 e 18.30 (presieduta dal vescovo mons. Livio Corazza), mentre è prevista la distribuzione delle rose benedette, il fiore strettamente associato alla santa umbra, dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21. Non mancherà la benedizione delle auto davanti alla chiesa dalle 16.30 alle 21. Oggi Rita da Cascia sarà festeggiata anche nella parrocchia omonima in via Seganti, la strada dell’aeroporto Ridolfi, con benedizione delle rose e delle auto tutto il giorno. Per quanto riguarda le funzioni religiose, se alle 12 è prevista la preghiera di supplica, verrà celebrata la messa alle 16 con l’unzione dei malati e alle 20, presieduta dall’ex parroco don Enzo Scaioli nel giorno del suo cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Santa Rita nacque a Roccaporena (Perugia) verso il 1380. Era figlia unica e fin dall’adolescenza desiderò consacrarsi a Dio ma, per le insistenze dei genitori, fu data in sposa ad un giovane di buona volontà ma di carattere violento. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, ebbe molto a soffrire per l’odio dei parenti che, con fortezza cristiana, riuscì a riappacificare. Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta nel monastero agostiniano di santa Maria Maddalena in Cascia. Visse per quarant’anni anni nell’umiltà e nella carità, nella preghiera e nella penitenza. Morì il 22 maggio 1457. Invocata come taumaturga di grazie, il suo corpo si venera nel santuario di Cascia, meta di continui pellegrinaggi. Beatificata da papa Urbano VIII nel 1627, venne canonizzata il 24 maggio 1900 da Leone XIII. E’ invocata come santa del perdono e della pace di Cristo.