Forlì disegna la sua “Fabbrica di Comunità”: ecco come cambierà l’area Orsi Mangelli- I Portici

La Giunta comunale di Forlì ha approvato il Masterplan dell’area di piazza Orsi Mangelli - I Portici, il documento che delinea la visione strategica per accompagnare la rigenerazione urbana, sociale e culturale di uno degli spazi più significativi della città. L’approvazione rappresenta una tappa fondamentale del progetto “Orsi Mangelli-Fabbrica di Comunità”, promosso dal Comune di Forlì con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge Regionale n. 24/2003, e si inserisce in un percorso più ampio di ascolto, confronto e attivazione territoriale promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con l’associazione Spazi Indecisi. L’area, collocata in una posizione strategica tra la stazione ferroviaria, il centro storico, EXATR e la futura Casa della Comunità, è destinata a diventare una nuova centralità urbana. Per questo il Masterplan non si limita a definire interventi fisici, ma propone una cornice di riferimento per accompagnare nel tempo la trasformazione dell’area in uno spazio più accessibile, sicuro, vivibile e capace di accogliere nuove funzioni sociali, culturali e di prossimità. La strategia è articolata in tre stralci funzionali. Il primo prevede interventi immediatamente realizzabili entro il 2026 e riguarda il miglioramento degli accessi all’area, la riqualificazione dei percorsi pedonali, l’integrazione del sistema di videosorveglianza e una prima dotazione di arredi urbani. La progettazione esecutiva è affidata a FMI Srl. I successivi stralci delineano invece una prospettiva di sviluppo di medio e lungo periodo, che saranno progressivamente approfonditi e verificati anche alla luce delle attività di sperimentazione e animazione territoriale in corso. Tra gli scenari individuati rientrano nuovi spazi per il gioco, lo sport e la socialità, interventi sul verde, percorsi illuminati, aree attrezzate e luoghi di aggregazione.