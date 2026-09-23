Forlì, diritto di assemblea violato: l’Agenzia delle Entrate perde anche il ricorso

Il Tribunale del lavoro di Forlì “sentenzia” la condotta antisindacale dell’Agenzia delle entrate. Respingendo il ricorso presentato contro il decreto che l’aveva già condannata. E “giustizia è fatta per i lavoratori”, esulta la Fp-Cgil Emilia-Romagna.

La vicenda parte dal divieto del marzo 2026 a due assemblee sindacali sul referendum in materia di giustizia indette dalla Fp-Cgil nelle sedi di Forlì e Cesena, con la motivazione che il dibattito non rientra tra le “materie di interesse sindacale e del lavoro”. Una prima condanna dell’Agenzia arriva l’11 giugno e il Tribunale di Forlì conferma la decisione con la sentenza del 16 settembre, respingendo le tesi dell’Agenzia e condannandola al pagamento di 7.377 euro di spese di lite. Secondo i giudici, precisa il sindacato, il datore di lavoro non ha alcun potere di ingerenza, valutazione o filtro preventivo sugli argomenti scelti dal sindacato per le proprie assemblee. Inoltre, le riforme costituzionali e dell’ordinamento giudiziario toccano direttamente la tutela dei diritti e rientrano a pieno titolo nelle prerogative di informazione della Fp-Cgil. Infine, accertare l’illegittimità del comportamento datoriale è fondamentale per prevenire future prevaricazioni e tutelare la libertà sindacale nei luoghi di lavoro. La sentenza, conclude il sindacato, riconosce che “i lavoratori non sono meri esecutori, ma cittadini pienamente titolari del diritto di informarsi e discutere sulle riforme che impattano sui loro diritti”. E “nessun datore di lavoro, pubblico o privato, può ergersi a censore della democrazia sindacale”

Molto soddisfatta anche la Fp-Cgil Forlì-Cesena: “La libertà sindacale nei luoghi di lavoro esce rafforzata e confermata nei suoi principi fondanti. Nessuna amministrazione - aggiunge - può arrogarsi il diritto di censurare gli argomenti di dibattito dei lavoratori né di limitare la democrazia nei luoghi di lavoro. È una vittoria di civiltà giuridica che tutela la libertà di informazione e di partecipazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori”