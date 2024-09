Forlì, diplomati alla Sirpa Academy di Coap

Sono quattordici i diplomati della terza edizione di Sirpa Academy, la Scuola di Alta Formazione manageriale dedicata ad imprenditori della Ristorazione, della Panificazione e della Pasticceria organizzata dalla cooperativa Coap di Forlì, associata a Legacoop Romagna. Gli studenti — scelti tra soci della cooperativa — hanno ricevuto i loro certificati dal presidente di Coap, Maurizio Montanari, e dal direttore generale della cooperativa, Fabrizio Fabbri. L’evento conclusivo si è tenuto nell’aula formativa della nuova sede di via Nicola Sacco a Forlì. Tutti gli allievi sono usciti tra gli applausi, ma nel gruppo, composto in prevalenza da giovani, si sono distinti i rappresentanti delle aziende Giuliani Forno Pasticceria Giuliani (Milano Marittima), Dondi Forno Pasticceria (Casalfiumanese) Antica Pasticceria del Corso (Faenza) e La Colombina forno (Modigliana). «Una gestione di tipo manageriale è ormai fondamentale per operare al meglio in ogni campo imprenditoriale. Una delle innovazioni più apprezzate di quest’anno è stata l’introduzione del Club Sirpa, una rete che riunisce gli ex studenti della scuola, offrendo loro un’opportunità gratuita per continuare a confrontarsi e approfondire tematiche chiave attraverso incontri pratici con esperti del settore», ha aggiunto Maurizio Montanari, presidente di Coap.