Forlì, dimissioni e commissariamento alla Cri

Terremoto alla Croce Rossa di Forlì. La presidente Giuliana Biondi e tutto il consiglio del Comitato locale si sono dimessi e dai livelli superiori della Cri non è potuta che partire l’azione di commissariamento. Erano giorni che le voci si rincorrevano, ma ieri pomeriggio nella sede forlivese di via Mellini si è consumato lo strappo con l’arrivo di una delegazione regionale per sancire la spaccatura. In attesa di comunicazioni ufficiali l’unica certezza è che le divisioni all’interno del Comitato non sono nate ieri, ma si sono palesate già prima dell’elezione del nuovo consiglio direttivo avvenuta nel giugno scorso che ha sostituito il precedente, presieduto da Davide Gudenzi.

A quanto pare tra le cause scatenanti della clamorosa decisione ci sarebbero questioni economiche legate ai lavori della sede di viale Roma, adiacente a Via Mellini dove è ora il comando Cri. Lavori partiti circa un anno fa e che a gennaio avrebbero dovuto dare una “nuova” casa alla Cri, con spazi ridisegnati in base alle nuove esigenze. Interventi di ristrutturazione e consolidamento di alcune parti, con la messa a norma del capannone dove si trovano le ambulanze e ripristino del tetto della palazzina degli uffici che aveva delle infiltrazioni d’acqua. Lavori però che si sono interrotti e sono tuttora fermi. Dal progetto iniziale, infatti, i costi sono lievitati come tutti quelli così importanti nel campo edile. Cifre salite e che avrebbero portato al blocco del progetto partito con la vecchia gestione ed ereditato dalla nuova presidenza